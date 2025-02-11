Два человека пострадали из-за разрыва котла в российском регионе

В Пермском крае произошел разрыв котла в здании котельной, пострадали два человека. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в поселке Вильва Добрянского округа. В здании котельной, расположенной на Школьной улице, из-за перегрева разорвало котел. В результате случившегося пострадали как минимум два человека.

Из-за разрыва котла стена здания оказалась повреждена на площади в два квадратных метра. На месте происшествия работают 22 сотрудника экстренных служб и семь единиц техники. Точное количество пострадавших на данный момент уточняется.

До этого после аварии в котельной дома в Самаре возбудили уголовное дело. Трое человек получили легкие травмы. Кроме того, в здании была разрушена межкомнатная перегородка.

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