Появилось видео задержания жителя ДНР, пытавшегося отравить российского офицера

ФСБ показала кадры задержания жителя ДНР, планировавшего отравить офицера МО РФ
true
true
true

ФСБ показала кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны. Соответствующее видео публикует РИА Новости.

На видео показано, как фигурант забирает бутылки из схрона, а затем на внедорожнике везет их в город и пытается передать офицеру. В этот момент его задерживают сотрудники ФСБ.

По информации ведомства, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки британского пива, которые он должен был отдать офицеру Вооруженных сил России в качестве подарка. Злоумышленника задержали в момент передачи.

Экспертиза показала, что в бутылках содержалась смесь высокотоксичных веществ — колхицина и третбутилбициклофосфата (аналог нервно-паралитического вещества VX, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 года. — «Газета.Ru»). В ФСБ подчеркнули, что употребление такого состава могло привести к смерти в течение 20 минут.

Как установила российская контрразведка, подозреваемый установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через мессенджер Telegram и получал от него взрывчатку, доставляемую с помощью беспилотников. Ее он хранил у себя дома и планировал использовать в диверсионно-террористических целях. По словам задержанного, за совершенный теракт ГУР обещал ему вознаграждение в размере $5 тыс.

Ранее жительницу Карелии посадили на 14 лет за работу на спецслужбы Украины.

