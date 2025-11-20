Россиян предупредили о смертельной опасности парфюма и вейпов для питомцев

Ароматизаторы, освежители воздуха и парфюм представляют серьезную опасность для живущих в квартире собак и кошек. Причем регулярное применение таких средств, которые распространяют в воздухе химические вещества, может нанести вред и здоровью людей, поэтому злоупотреблять ими нельзя, предупредили врачи в беседе с 360.ru.

В Магнитогорске на днях погибла домашняя кошка и серьезно заболела собака, причиной назвали использование ароматических свечей. По словам кандидата медицинских наук, ветврача высшей категории Михаила Шелякова, ароматизаторы действительно могут быть серьезными раздражителями для питомцев.

«Человек духами побрызгался — на кошку это упало. Лапки облизала — получила аллергическую реакцию, кашель, массу неприятных вещей», — привел он пример.

В то же время ветврач подчеркнул, что в аромамаслах концентрация вредных веществ, канцерогенов низкая, поэтому вероятность того, что они так стремительно поразят печень животного невелика. По его мнению, у погибшей кошки уже было заболевание, а использование свечи его обострило. Более велики шансы, что сильно подбить здоровье животного может пар из вейпа – он провоцирует у собак и кошек аллергию, бронхолегочные болезни, предупредил Шеляков.

Важно учитывать, что регулярное использование ароматизаторов, освежителей и прочих средств вредно не только для животных, но и для людей, подчеркнул терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. Он объяснил, что летучие вещества из таких средств испаряются и рассеиваются по всему помещению. Как правило, наиболее сильно негативный эффект сказывается именно на питомцах.

«Для человека это может быть нормально, а для животных способно действительно вылиться в такие последствия», — заключил врач.

До этого доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал «Газете.Ru», что частое использование аэрозольных освежителей воздуха в помещении может представлять серьезную опасность для здоровья и окружающей среды. По его словам, они содержат летучие органические соединения, которые могут загрязнять воздух в помещении. Их вдыхание может вызвать раздражение дыхательных путей, головные боли, аллергические реакции и даже более серьезные заболевания — астму и хронические респираторные болезни.

Ранее россиянка попала в больницу, отравившись освежителем воздуха.