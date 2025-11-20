На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о смертельной опасности парфюма и вейпов для питомцев

Ветврач Шеляков: пар от вейпов и освежители воздуха крайне опасны для питомцев
close
Depositphotos

Ароматизаторы, освежители воздуха и парфюм представляют серьезную опасность для живущих в квартире собак и кошек. Причем регулярное применение таких средств, которые распространяют в воздухе химические вещества, может нанести вред и здоровью людей, поэтому злоупотреблять ими нельзя, предупредили врачи в беседе с 360.ru.

В Магнитогорске на днях погибла домашняя кошка и серьезно заболела собака, причиной назвали использование ароматических свечей. По словам кандидата медицинских наук, ветврача высшей категории Михаила Шелякова, ароматизаторы действительно могут быть серьезными раздражителями для питомцев.

«Человек духами побрызгался — на кошку это упало. Лапки облизала — получила аллергическую реакцию, кашель, массу неприятных вещей», — привел он пример.

В то же время ветврач подчеркнул, что в аромамаслах концентрация вредных веществ, канцерогенов низкая, поэтому вероятность того, что они так стремительно поразят печень животного невелика. По его мнению, у погибшей кошки уже было заболевание, а использование свечи его обострило. Более велики шансы, что сильно подбить здоровье животного может пар из вейпа – он провоцирует у собак и кошек аллергию, бронхолегочные болезни, предупредил Шеляков.

Важно учитывать, что регулярное использование ароматизаторов, освежителей и прочих средств вредно не только для животных, но и для людей, подчеркнул терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. Он объяснил, что летучие вещества из таких средств испаряются и рассеиваются по всему помещению. Как правило, наиболее сильно негативный эффект сказывается именно на питомцах.

«Для человека это может быть нормально, а для животных способно действительно вылиться в такие последствия», — заключил врач.

До этого доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал «Газете.Ru», что частое использование аэрозольных освежителей воздуха в помещении может представлять серьезную опасность для здоровья и окружающей среды. По его словам, они содержат летучие органические соединения, которые могут загрязнять воздух в помещении. Их вдыхание может вызвать раздражение дыхательных путей, головные боли, аллергические реакции и даже более серьезные заболевания — астму и хронические респираторные болезни.

Ранее россиянка попала в больницу, отравившись освежителем воздуха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами