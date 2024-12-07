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Россиянка попала в больницу, отравившись освежителем воздуха

«78.ru»: в Петербурге женщина отравилась неизвестным газом на работе

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FotograFFF/Shutterstock

Жительница Ломоносова оказалась в больнице после отравления неизвестным газом на работе. Об этом сообщает «78.ru».

За медицинской помощью обратилась 35-летняя женщина. Пострадавшая сообщила, что на работе почувствовала себя плохо. Она предположила, что отравилась газом из освежителя воздуха.

После оказания медицинской помощи ее отпустили в удовлетворительном состоянии. Подробности произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кстовском округе Нижегородской области двое взрослых и четверо детей госпитализированы с отравлением угарным газом. Из частного дома была госпитализирована многодетная семья. У 41-летнего мужчины, его 35-летней жены, двух сыновей 11 и 9 лет и дочерей 17 и 13 лет диагностировано отравление угарным газом. По предварительной информации, в помещении плохо работала вентиляция. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее семью с двумя детьми, отравившуюся газом в Петербурге, спасла соседка.

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