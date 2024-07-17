Освежители воздуха могут привести к астме и проблемам с репродуктивной системой

Частое использование аэрозольных освежителей воздуха в помещении может представлять серьезную опасность для здоровья и окружающей среды. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Во-первых, они содержат летучие органические соединения (ЛОС), которые могут загрязнять воздух в помещении. Их вдыхание может вызвать раздражение дыхательных путей, головные боли, аллергические реакции и даже более серьезные заболевания — астму и хронические респираторные болезни», — объяснил он.

Компоненты, входящие в аэрозольный состав, усугубляют симптомы астмы и аллергии у людей с повышенной чувствительностью к ним, так как часто содержат аллергены.

«Некоторые составляющие аэрозолей, такие как фталаты, могут негативно влиять на гормональную систему. Эти вещества являются эндокринными разрушителями, влияющими на гормональный баланс, что опасно для репродуктивной системы и общего состояния организма», — добавил эксперт.

При неправильном использовании аэрозольных освежителей существует риск отравления, особенно у детей и домашних животных.

«Их вдыхание в больших количествах может вызвать серьезное отравление и потребовать медицинского вмешательства. Кроме того, в них есть горючие вещества, которые становятся причиной пожара, если распыляются вблизи открытого огня или источников тепла», — рассказал Дорохов.

Чтобы минимизировать риски использования аэрозолей, рекомендуется выбирать альтернативные методы освежения воздуха: регулярное проветривание помещений, использование натуральных ароматизаторов, например, эфирных масел, и поддержание гигиены быта.

«Также можно завести достаточное количество комнатных растений, которые естественным образом очищают воздух. Помимо этого, существуют сухие смеси из трав и специй, которые не содержат вредных химических соединений и безопасны для здоровья. Выбирая такие альтернативы, можно значительно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и улучшить качество воздуха в помещении», — резюмировал химик.

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