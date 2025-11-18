В Тверской области спасли слепую медведицу и медвежонка с притравочной станции

Зоозащитники спасли медведицу и медвежонка с притравочной станции на Селигере

Специалисты Росприроднадзора и сотрудники Центра помощи животным и птицам «Легенда» в Ивановской области спасли двух бурых медведей, которых содержали в ужасных условиях на притравочной станции на Селигере. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Тревогу забили жители деревни Заплавье в Тверской области. Именно они стали писать в разные инстанции письма с просьбой помочь животным, которых владелец притравочной станции содержал без постоянного доступа к еде и воде. Жители рассказали, что лесные звери сидели в вольерах, полных нечистот. На территории станции также жили десятки лаек, которых мужчина готовил к охоте на медведя.

«При содействии сотрудников Росприроднадзора, полиции и неравнодушных людей нам удалось провести операцию по изъятию медведей. Мы выдержали огромное сопротивление, но справились», — рассказали в пресс-службе центра.

Специалисты отметили, что у взрослой медведицы травмирован глаз, нарушено зрение. Медвежонок, по словам сотрудников центра, не был социализирован. Появление человека вызывало у него тревогу и агрессию, «что типично для недавно изъятых из дикой природы зверей».

Сейчас оба животных содержатся в центре.

