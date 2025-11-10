В Саратовской области мошенники обманули мать участника СВО

В Саратовской области мошенники обманули пожилую мать участника спецоперации. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в мае 2024 года. Аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина отдала им 250 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования правоохранители выяснили, что деньги были переведены 23-летнему дропперу из Алтайского края. Суд постановил вернуть средства потерпевшей.

В пресс-центре МВД России до этого сообщили, что мошенники, использующие технологии дипфейков для получения кодов от портала «Госуслуги», произносят ряд характерных фраз, знание которых поможет гражданам распознать обман. По данным ведомства, злоумышленники часто используют эмоциональные сообщения вроде: «Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» или «Это срочно, переведи на эту карту».

Также аферисты используют дипфейки начальников. В таком случае признаком обмана может стать фраза: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».

Ранее стало известно, как мошенники заставляют россиян оформлять кредитные карты.