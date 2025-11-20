Россиянам назвали причины для уменьшения пенсионных выплат

При определенных условиях россияне могут столкнуться с уменьшением пенсионных выплат, но это может произойти только по объективным причинам. Наиболее часто такие ситуации возникают при смене места проживания из региона, где предусмотрены доплаты, рассказал RT кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В пример эксперт привел неработающего пенсионера, проживающего в Камчатском крае, с пенсией 13,5 тыс. рублей. Так как это ниже прожиточного минимума региона (26 841 рубль), ему полагается доплата в 13 341 рубль. Но если он переедет в Петербург, то там прожиточный минимум составляет уже 16 623 рубля, в результате чего доплата снизится до 3123 рублей. Таким образом, пенсия уменьшится более, чем на 10 тыс. рублей, пояснил экономист.

Еще одна причина снижения выплат – это выход пенсионера на работу. В этом случае соцдоплата до прожиточного минимума не начисляется – человек получает обычную пенсию плюс зарплату, отметил Балынин.

«Действующим законодательством установлено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Если на иждивении не будет члена семьи или их станет меньше, то размер выплаты станет меньше», — добавил специалист.

Уменьшиться пенсия может и в случае удержания фиксированной выплаты к страховой пенсии. Такая ситуация возможна, если есть соответствующее решение органов, отвечающих за пенсионное обеспечение, заключил эксперт.

До этого экономист Людмила Иванова-Швец также отмечала, что уменьшить размер пенсии могут после перерасчета — в том случае, если пенсионеру неправильно рассчитали условия для назначения пенсии, завысив стаж работы. Также размер выплаты также может быть снижен при взыскании задолженности, смене места жительства, трудоустройстве и отмене доплат за иждивенцев.

