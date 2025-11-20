Россиянам объяснили, как действовать в случае принуждения к увольнению

Юрист Шайдуллина: в случае принуждения к увольнению можно обратиться в суд

Сотрудникам следует делать аудиозапись разговора с руководством в случае, если оно принуждает уволиться по собственному желанию. Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По ее словам, так можно будет доказать в суде то, что на работника оказывалось давление. Кроме того, к делу можно прикрепить переписки, факты ухудшения условий труда или снижения заработной платы.

При столкновении с подобным нарушением юрист посоветовала до суда попробовать написать служебную записку на имя вышестоящего руководства с просьбой принять соответствующие меры. Она уточнила, что в России нет прямого запрета на понуждение к увольнению.

«Однако можно апеллировать к статье о расторжении трудового договора по инициативе работника, где указано, что заявление об увольнении должно быть добровольным. Отсутствие последнего является нарушением», — добавила Шайдуллина.

Накануне Институт исследования проблем современной политики направил министру труда Антону Котякову инициативу, в которой предлагается закрепить в законодательстве ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться «по собственному желанию».

Ранее в России расширили перечень оснований для увольнения иностранного работника.