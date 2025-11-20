На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как действовать в случае принуждения к увольнению

Юрист Шайдуллина: в случае принуждения к увольнению можно обратиться в суд
true
true
true
close
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудникам следует делать аудиозапись разговора с руководством в случае, если оно принуждает уволиться по собственному желанию. Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По ее словам, так можно будет доказать в суде то, что на работника оказывалось давление. Кроме того, к делу можно прикрепить переписки, факты ухудшения условий труда или снижения заработной платы.

При столкновении с подобным нарушением юрист посоветовала до суда попробовать написать служебную записку на имя вышестоящего руководства с просьбой принять соответствующие меры. Она уточнила, что в России нет прямого запрета на понуждение к увольнению.

«Однако можно апеллировать к статье о расторжении трудового договора по инициативе работника, где указано, что заявление об увольнении должно быть добровольным. Отсутствие последнего является нарушением», — добавила Шайдуллина.

Накануне Институт исследования проблем современной политики направил министру труда Антону Котякову инициативу, в которой предлагается закрепить в законодательстве ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться «по собственному желанию».

Ранее в России расширили перечень оснований для увольнения иностранного работника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами