В России могут ввести компенсации за «тихое увольнение»

В России предложили наказывать работодателей за вынужденные увольнения
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Институт исследования проблем современной политики направил министру труда Антону Котякову инициативу, в которой предлагается закрепить в законодательстве ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться «по собственному желанию». Об этом пишут «Известия», у которых в распоряжении документ от 18 ноября.

В обращении указывается, что, согласно исследованию SuperJob за 2024 год, с проявлениями «тихого увольнения» сталкивалась треть российских компаний. Авторы инициативы считают это следствием системных проблем в организации труда — от неудовлетворительной рабочей среды до слабых управленческих процессов, что в итоге приводит к демотивации сотрудников и падению эффективности.

В институте отметили, что действующие нормы Трудового кодекса не дают работникам достаточной защиты, когда речь идет о давлении со стороны руководства. Среди предложенных мер — создание национального стандарта качества трудовой жизни и введение материальной ответственности для компаний, систематически формирующих токсичные условия.

Ключевой пункт инициативы предполагает право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат, если факты «тихого увольнения» подтверждены документально. Инициаторы считают, что такая норма позволит сократить число злоупотреблений.

В обращении подчеркивается, что предложение направлено на укрепление трудовых прав, повышение производительности и снижение рисков внутренних конфликтов. Эксперты сообщили о готовности участвовать в дальнейшей проработке и попросили министра дать оценку предложенным мерам.

