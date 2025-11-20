Российским мужчинам предложили давать дополнительный отпуск при одном условии

В России необходимо ввести дополнительный отпуск для сотрудников, ставших отцами. Это позволит им помогать своей супруге с ребенком, считает депутат МО Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Соответствующую инициативу он направил Минздраву, передает RT со ссылкой на копию документа.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что в сегодняшних условиях вопросы поддержки беременности и материнства – ключевые задачи системы здравоохранения. Помимо отпусков, он призвал ввести бесплатные курсы для россиян, которые готовятся стать родителями, подчеркнув, что молодежь часто не обладает нужными знаниями о беременности и уходе за ребенком в первые годы его жизни.

«Более того, они могут черпать ложные и опасные знания из интернета, которые могут навредить здоровому развитию ребёнка», — подчеркнул Ветров.

В российских регионах есть масса различных кружков и занятий для будущих мам, которые логичнее было бы заменить едиными бесплатными государственными курсами для граждан, желающих стать родителями, убежден депутат. Состоять такие занятия должны из серии лекций, которые будут затрагивать все ключевые темы о беременности, родах, ухода за ребенком, причем акцент важно сделать на подготовке отцов, считает Ветров.

С похожей инициативой ранее выступали депутаты Госдумы – они внесли на рассмотрение коллег законопроект о введении семидневного оплачиваемого отпуска для отцов новорожденных детей. Согласно инициативе, отцы смогут получить отпуск продолжительностью семь дней по письменному заявлению в течение года со дня рождения ребенка. Отпуск предоставляется только один раз, денежная компенсация за неиспользованные дни не выплачивается.

