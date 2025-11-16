На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двум категориям россиян могут предоставить дополнительный отпуск

В России могут ввести дополнительный отпуск для предпенсионеров и пенсионеров
true
true
true
close
Depositphotos

Работающим пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста хотят предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск на пять дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, направленный в правительство РФ.

Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. По его мнению, действующее трудовое законодательство не в полной мере учитывает возрастные особенности специалистов старшего возраста, что приводит к увеличению риска выгорания и хронической усталости. Как ожидается, дополнительный отпуск для предпенсионеров и пенсионеров станет отличной профилактикой выгорания и даст возможность людям в возрасте восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься своим делом без перегрузок. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс России.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить оплачиваемый отпуск в России с 28 до 35 дней. Он считает, что это необходимо сделать по причине того, что стрессоемкость рабочего процесса радикально выросла. В связи с чем ранее установленный срок в 28 дней для восстановления трудоспособности человека устарел.

Депутат считает, что в увеличении дней отдыха нуждаются не только россияне предпенсионного возраста, но и молодые работники, а также люди среднего возраста. Новичков выразил уверенность, что граждане России оценят подобную меру социальной поддержки, и пообещал отстаивать ее в комитетах и фракциях.

Ранее россияне назвали сумму, которая нужна им для ощущения финансовой защищенности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами