В ГД предложили предоставить дополнительный отпуск отцам новорожденных детей

ТАСС: в Госдуму внесли законопроект об отпуске для отцов новорожденных
Freepik.com

Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект о введении семидневного оплачиваемого отпуска для отцов новорожденных детей. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Среди авторов инициативы — первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и глава комитета по труду Ярослав Нилов.

Согласно проекту, отцы смогут получить отпуск продолжительностью семь дней по письменному заявлению в течение года со дня рождения ребенка. Отпуск предоставляется только один раз, денежная компенсация за неиспользованные дни не выплачивается.

«Сегодня российские отцы не имеют отдельного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. Мы считаем это несправедливым. Государство должно создавать условия, чтобы отец мог быть рядом с семьей в самый важный момент», — пояснил Гусев.

Отцовство становится заметной ценностью: папы активнее участвуют в жизни детей, а государство и общество подхватывают тренд — от «Отцовского патруля» и «Папы года» до отпусков по уходу за ребенком. Как растет престиж отцовства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили засчитывать уход за ребенком в трудовой стаж в двойном размере.

