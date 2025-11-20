На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы болезни, о которых сигнализирует неприятный запах изо рта

Врач Хило: диеты и кариес могут вызывать неприятный запах изо рта
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Неприятный запах изо рта или галитоз может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Об этом kp.ru рассказала стоматолог-терапевт клиники «СМ-Стоматология» Элина Хило.

«Не удивляйтесь, если стоматолог отправит вас на консультацию к гастроэнтерологу. Часто галитоз связан со злоупотреблением нездоровыми диетами, например такими, которые предполагают отказ от одного приема пищи или исключение животных продуктов. Такое несбалансированное питание ускоряет развитие заболеваний желудка», — предупредила врач.

К другим причинам недуга она отнесла кариес, воспаление десен, налет на языке, несоблюдение гигиены при ношении брекетов и протезов. По ее словам, в этих случаях во рту размножаются бактерии и выделяют неприятный запах. Кроме того, запах может появиться из-за болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), ЛОР-органов или сахарного диабета, заключила Хило.

Врач-диетолог Ирина Орлова до этого говорила, что неприятный запах изо рта может быть признаком избытка белка в рационе питания. Она пояснила, что при низком уровне углеводов в организме начинается кетоз — тело выделяет кетоны, которые придают дыханию характерный «металлический» запах. Кроме того, избыток белка может вызвать проблемы с пищеварением (запоры и вздутие), а также сухость кожи и высыпания.

Ранее россиян предупредили об опасности неприятного запаха изо рта у детей.

