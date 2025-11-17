Врач назвала тревожные признаки избытка белка в рационе

Неприятный запах изо рта может быть признаком избытка белка в рационе питания. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Ирина Орлова.

Она пояснила, что при низком уровне углеводов в организме начинается кетоз — тело выделяет кетоны, которые придают дыханию характерный «металлический» запах. Кроме того, избыток белка может вызвать проблемы с пищеварением (запоры и вздутие), а также сухость кожи и высыпания. Еще один признак — повышенная усталость, поскольку почки работают в режиме очистки от продуктов распада аминокислот, в результате чего тело тратит энергию не на восстановление, а на фильтрацию.

«Мы видим все больше молодых женщин с лабораторными признаками белковой интоксикации. Это не критично, но требует коррекции — увеличения воды, зелени, овощей и снижения количества добавочного протеина», — добавила Орлова.

Профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова до этого рассказала «Газете.Ru», что распространенное мнение о том, что организм не способен усвоить более 30 граммов белка за один прием пищи, не имеет под собой научных оснований.

