Россиян предупредили об опасности неприятного запаха изо рта у детей

Запах у ребенка изо рта может быть связан как с неправильным уходом за полостью рта, так и с различными заболеваниями, например, заражением паразитами. Об этом «Газете.Ru» практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

«Среди причин — кариес и воспаление десен, лор-заболевания (синусит, тонзиллит, ларингит, бронхит), нерегулярная чистка зубов. Также запах может быть связан с нездоровым питанием, нарушениями в работе пищеварительной системы, болезнями желудка и кишечника. Грибковые проблемы, избыточный рост бактериальной флоры на языке, аллергические реакции и вирусные заболевания, такие как паротит (свинка), также могут быть причиной неприятного запаха. Могут вызывать этот симптом и хронические заболевания, такие как сахарный диабет и почечная недостаточность, а также наличие паразитов в желудочно-кишечном тракте», — объяснила врач.

Причем, по словам врача, запах может варьироваться в зависимости от причин.

«При стоматологических проблемах, таких как кариес, гингивит или разрушение зубов, изо рта может исходить сладковатый или гнилостный запах. Заболевания органов пищеварения, например гастрит, могут вызывать кисловатый запах. Болезни ЖКТ с пониженной кислотностью сопровождаются гнилостным запахом. Генетические нарушения обмена веществ могут привести к капустному запаху. Проблемы с почками проявляются аммиачным запахом, а диабет — ацетоновым. Болезни печени вызывают сладковатый запах, напоминающий сырую говяжью печень. Язва, воспаление желудка или проблемы с оттоком желчи могут давать запах тухлых яиц», — рассказала врач.

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