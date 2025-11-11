Врач назвала вакцины, в которых содержатся алюминий и ртуть

Соли алюминия (чаще гидроксид) и этилртутьтиосалицилат натрия (органическое соединение ртути) содержатся в вакцинах от полиомиелита, коклюша, ВПЧ, гепатита А и многих других, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры фармакологии, главный научный сотрудник отдел медицинской химии и токсикологии Пироговского Университета Нина Киселева.

Металлы в вакцинах играют роль вспомогательных веществ, они позволяют усилить иммунный ответ.

«Например, уменьшение в вакцинах солей алюминия, которые являются адъювантами (вещества, которые повышают способность антигена вызывать иммунный ответ), приведет к ослаблению иммунного ответа. В результате прежняя доза антигена будет неэффективна и ее придется увеличивать, что приведет в свою очередь к различным нежелательным явлениям. Использование адъювантов позволяет получить надежный иммунитет даже при малых дозах антигена, уменьшить количество инъекций и снизить лекарственную нагрузку на организм. Бояться этих веществ не стоит. В организм ребенка за первые 6 месяцев жизни поступает до 7 мг при грудном вскармливании и около 38 мг при искусственном. Этилртутьтиосалицилат натрия в вакцинах безопасен, он не накапливается, быстро разрушается и полностью выводится из организма за 30 дней. По данным ВОЗ с пищей мы получаем 2,4 мкг ртути ежедневно», – заметила доктор.

По словам врача, соли алюминия присутствуют в вакцинах Пентаксим (комбинированная вакцина, содержащая дифтерийный, столбнячный и коклюшный адсорбированные компоненты, вакцины против полиомиелита инактивированная и от гемофильной инфекции), Адасель и АКДС (вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша), Бубо-Кок (вакцина для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка и гепатита В у детей), Альгавак, Хаврикс (для профилактики вирусного гепатита А), Клещ-Э-Вак (для профилактики клещевого энцефалита) и Гардасил (вакцина против вируса папилломы человека).

«Соли ртути присутствуют в АКДС, АС (вакцина для профилактики столбняка), Бубо-Кок, Бубо-М (для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка у детей старше 6 лет, подростков и взрослых), Комбиотех и Эувакс (для профилактики вирусного гепатита В), Ультрикс, Совигрипп (вакцины для профилактики гриппа) и многих других», – рассказала доктор.

