Россиянам рассказали, какие вакцины нужны взрослым

Врач Треско: взрослым следует вакцинироваться от столбняка, дифтерии и коклюша

Павел Львов/РИА Новости

Всю взрослую вакцинацию можно поделить на две большие группы — экстренную и плановую. В плановую входят прививки от столбняка, дифтерии и коклюша, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Елена Треско.

«К экстренной вакцинации относят постконтактную вакцинацию от кори — если у вас был контакт с заболевшим в течение двух дней, нужно ее сделать. Обычно вакцинация проводится двукратно в детстве, но в возрасте 20–30 лет есть риск заразиться по причине недостаточного иммунитета к заболеванию или его ослабления. Рекомендуется сдать анализ на антитела и, при их отсутствии, сделать вакцинацию в плановом порядке», — объяснила врач.

Плановая вакцинация включает более расширенный список. Это вакцинация от гриппа, которая выполняется раз в год.

«В список также входит вакцинация от гепатита В. Гепатит В по стандартной схеме выполняется 3-кратно — 0-1-6 месяцев 1 раз в 10 лет, но возможна ревакцинация однократно каждые 5 лет. К плановой вакцинации также относят введение вакцины от столбняка, дифтерии и коклюша. Часто эту вакцину вводят в детском возрасте, но ревакцинация нужна каждые 10 лет», — рассказала врач.

