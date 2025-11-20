На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Доктор Мясников раскрыл, как эффективно бросить курить

Доктор Мясников: спорт поможет эффективно бросить курить
true
true
true
close
Slava Dumchev/Shutterstock/FOTODOM

Физическая активность и смена обстановки помогут отвлечься и эффективно бросить курить. Об этом kp.ru рассказал доктор Александр Мясников.

По его словам, можно заняться спортом, отправиться в путешествие или устроить короткий отпуск.

«Первые дни — самые тяжелые. Значит, на время откажитесь от любимого кофе или чая, а если нет — пейте как можно скорее и выходите из-за стола. На время ограничьте алкоголь. Ешьте менее обильно, избегайте острой и соленой пищи: она усиливает желание закурить! Поел — и пошел мыть посуду!», — сказал врач.

Помимо этого, важно изменить стиль жизни и стараться избегать курящих компаний, добавил Мясников.

Врач-нарколог, психиатр и главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров до этого говорил, что правильная стратегия поможет полностью отказаться от курения. По его словам, для этого важно принять твердое решение и не откладывать процесс. Для этого можно резко отказаться от сигарет или постепенно снижать количество. Он уточнил, что шансы на успех повышают своевременная поддержка, четкая стратегия и отказ от самообмана.

Ранее россиянам рассказали, при каком стаже лет курения может возникнуть ХОБЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами