Доктор Мясников раскрыл, как эффективно бросить курить

Физическая активность и смена обстановки помогут отвлечься и эффективно бросить курить. Об этом kp.ru рассказал доктор Александр Мясников.

По его словам, можно заняться спортом, отправиться в путешествие или устроить короткий отпуск.

«Первые дни — самые тяжелые. Значит, на время откажитесь от любимого кофе или чая, а если нет — пейте как можно скорее и выходите из-за стола. На время ограничьте алкоголь. Ешьте менее обильно, избегайте острой и соленой пищи: она усиливает желание закурить! Поел — и пошел мыть посуду!», — сказал врач.

Помимо этого, важно изменить стиль жизни и стараться избегать курящих компаний, добавил Мясников.

Врач-нарколог, психиатр и главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров до этого говорил, что правильная стратегия поможет полностью отказаться от курения. По его словам, для этого важно принять твердое решение и не откладывать процесс. Для этого можно резко отказаться от сигарет или постепенно снижать количество. Он уточнил, что шансы на успех повышают своевременная поддержка, четкая стратегия и отказ от самообмана.

