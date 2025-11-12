Россиянам рассказали, при каком стаже лет курения может возникнуть ХОБЛ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может развиться, если человек курит по одной пачке сигарет в день на протяжении 10 лет. Об этом aif.ru заявил главный внештатный специалист — пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского Университета доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Авдеев.

«Мы считаем показатель курения в пачках-лет. Это значит, что, если пациент курит одну пачку в день один год, этот показатель уже равен одной пачке-лет, если курит одну пачку в день в течение 20 лет — 20 пачек-лет. Ну и считается, что 10 пачек-лет — достаточный стаж курения, чтобы заработать ХОБЛ», — рассказал врач.

Эксперт отметил, что с такими заболеваниями могут также столкнуться те, кто курит вейпы, кальяны и электронные сигареты. По словам Авдеева, специалисты регулярно выявляют новые тяжелые болезни, развивающиеся в короткие сроки.

Он также напомнил, сегодня Россия является одной из самых курящих стран в мире. Специалист добавил, что если бы россияне отказались от этой вредной привычки, то лечить многие серьезные заболевания, в числе которых ХОБЛ, стало бы значительно проще.

Американские медики до этого выяснили, что ХОБЛ на 50% чаще развивается у женщин, даже если они никогда не курили. При этом для пробовавших сигареты женщин этот риск был на 43% выше аналогичного показателя для мужчин.

Ранее были названы способы самостоятельно проверить здоровье легких.