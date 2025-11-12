На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, при каком стаже лет курения может возникнуть ХОБЛ

Пульмонолог Авдеев: ХОБЛ может развиться после 10 лет курения
true
true
true
close
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может развиться, если человек курит по одной пачке сигарет в день на протяжении 10 лет. Об этом aif.ru заявил главный внештатный специалист — пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского Университета доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Авдеев.

«Мы считаем показатель курения в пачках-лет. Это значит, что, если пациент курит одну пачку в день один год, этот показатель уже равен одной пачке-лет, если курит одну пачку в день в течение 20 лет — 20 пачек-лет. Ну и считается, что 10 пачек-лет — достаточный стаж курения, чтобы заработать ХОБЛ», — рассказал врач.

Эксперт отметил, что с такими заболеваниями могут также столкнуться те, кто курит вейпы, кальяны и электронные сигареты. По словам Авдеева, специалисты регулярно выявляют новые тяжелые болезни, развивающиеся в короткие сроки.

Он также напомнил, сегодня Россия является одной из самых курящих стран в мире. Специалист добавил, что если бы россияне отказались от этой вредной привычки, то лечить многие серьезные заболевания, в числе которых ХОБЛ, стало бы значительно проще.

Американские медики до этого выяснили, что ХОБЛ на 50% чаще развивается у женщин, даже если они никогда не курили. При этом для пробовавших сигареты женщин этот риск был на 43% выше аналогичного показателя для мужчин.

Ранее были названы способы самостоятельно проверить здоровье легких.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами