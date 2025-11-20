На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В поисках Усольцевых спасатели обследовали две пещеры под Красноярском

Спасатели безрезультатно осмотрели пещеры под Красноярском в поисках Усольцевых
Профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края

Во время повторных поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых спасатели обследовали две пещеры в Партизанском районе Красноярского края. Об этом сообщает в Telegram-канале местный поисковый отряд «Спасатель».

Там рассказали, что обследование пещер, протяженностью около 80 м, продолжалось с 17 по 19 ноября. Спасатели также осмотрели примерно 3 км лесного и скального массива, но никого не обнаружили и вернулись в Красноярск.

64-летний Усольцев вместе с 48-летней супругой Ириной и дочерью отправились в короткий поход в сторону горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье Красноярского края 28 сентября. Вскоре связь с ними оборвалась, 1 октября были организованы поиски. Их активная фаза с участием волонтеров завершилась спустя 11 дней в связи с непогодой. Семью искали более 1,5 тыс. чел. 17 ноября спасатели по заявке сотрудников полиции начали повторные поиски.

Ранее сын Усольцевой Баталов заявил, что пропавшая семья выбралась из тайги.

