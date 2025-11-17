На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Родители живы». Почему сын Усольцевой считает, что пропавшая семья выбралась из тайги?

Сын Усольцевой Баталов: я уверен на сто процентов, что мои родители живы
true
true
true
close
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края
Семья Усольцевых, бесследно исчезнувшая в горной тайге под Красноярском, жива, утверждает сын пропавшей женщины Даниил Баталов. Он выразил уверенность, что родных на Кутурчинском Белогорье нет. Тем временем спасатели по заявке полиции вновь отправились в район поисков. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сергей Усольцев вместе с супругой Ириной и пятилетней дочерью, пропавшие в конце сентября в горной тайге Красноярского края, живы, сказал сын исчезнувшей женщины Даниил Баталов изданию NGS24.

«Я уверен на сто процентов, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогорье. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов от слова совсем, вообще ничего», — отметил он.

Баталов подчеркнул, что его отчим — Сергей Усольцев — опытный таежник и турист, который «просто не мог заблудиться, не оставив следов». Он обратил внимание, что потерявшиеся в лесу люди всегда «остаются на месте и оставляют за собой следы».

«Не может быть, чтобы такой человек не оставил вообще ничего. Это невозможно. К тому же за такое время участвовали в поисках очень много людей и все равно не нашли никаких зацепок, никаких следов», — сказал собеседник издания.

Баталов не смог предположить, куда «они уехали». «Почему они уехали, я тоже не знаю», — добавил сын Усольцевой.

Что известно о расследовании?

Тем временем Следственный комитет, который расследует дело об исчезновении туристов, не рассматривает версию о том, что Усольцевы могли выехать из страны. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

«Расследование ведется внутри региона», — подчеркнула она в разговоре с mk.ru.

СК рассматривает различные версии исчезновения Усольцевых, официальной остается несчастный случай. В частности, семья могла заблудиться после встречи с медведями и ожидает спасателей в укрытии. Кроме того, предполагается, что мужчине стало плохо, а женщина с дочерью не смогли выбраться.

Следователи уже изъяли автомобиль Skoda Kodiaq в поселке Кутурчин Партизанского района, на котором семья приехала в турпоход. Транспортное средство признали вещественным доказательством. Найденные в бардачке 300 тысяч рублей передали на хранение дочери главы семьи от первого брака.

«Со слов родственников, глава семьи часто оставлял деньги в машине», — уточнили в СК.

В автомобиле также нашли пакеты, женскую сумочку и детское кресло. Туристического снаряжения в салоне не было.

По информации ТАСС, по уголовному делу допросили более 60 свидетелей — людей, которые были в момент пропажи Усольцевых в окрестностях поселка, а также родственников и близкий круг общения семьи. В некоторых случаях на допросах использовался полиграф.

Кроме того, назначены две генетические экспертизы, пишет РИА Новости. Их подробности не разглашаются.

Могли ли Усольцевы выжить?

Опытный турист может продержаться в заснеженной тайге в течение месяца, но только со всем необходимым снаряжением. Шансы семьи выжить в условиях холода и голода близки к нулю, заявил инструктор по выживанию Георгий Федоров.

«Если мы рассматриваем период в две недели, то можно говорить о выживании. Месяц — это не про выживание», — сказал он в беседе с aif.ru 17 ноября.

Федоров заметил, что подножный корм не может закрыть все потребности организма, а охотиться способен не каждый турист.

64-летний Усольцев вместе с 48-летней супругой Ириной и дочерью отправились в короткий поход в сторону горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье Красноярского края 28 сентября. Вскоре связь с ними оборвалась, 1 октября были организованы поиски. Активная фаза поисков с участием волонтеров завершилась спустя 11 дней в связи с непогодой. Семью искали более 1,5 тысячи человек. В последний раз спасатели сообщали о поисках Усольцевых в конце октября.

17 ноября спасатели по заявке сотрудников полиции вновь выехали в Партизанский район на повторные поиски пропавшей семьи.

