Против бывшего председателя Краснодарского краевого суда могут возбудить уголовное дело

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Против бывшего главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова может быть возбуждено уголовное дело коррупционной направленности. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Чернову фактически принадлежали объекты недвижимости, которые были зарегистрированы на номинальных лиц, в частности, на гражданскую жену судьи и ее мать. Кроме того, Чернов получал доходы от коммерческой деятельности его гражданской супруги. На сына судьи были номинально оформлены доли в коммерческом предприятии и на помещения в торговом центре.

Правоохранительные органы установили, что официальный источник дохода Чернова не соответствовал его расходам. 27 ноября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит прекращение отставки судьи. Если оно будет принято, то Чернов лишится гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу. В этом случае против него может быть возбуждено уголовное дело.

В настоящее время Чернов находится на Кипре и не планирует возвращаться в Россию.

8 октября в ходе слушаний в Останкинском суде Москвы сторона обвинения заявила, что экс-судья Верховного суда РФ Виктор Момотов оказывал покровительство Чернову.

Ранее суд изъял активы бывшего члена ВС России.

