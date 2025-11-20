Возгорание цистерн с газом на Урале привело к задержке 10 пассажирских поездов

После возгорания цистерн в Свердловской области задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом сообщает в Telegram-канале Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД).

Там отметили, что на перегоне Шамары — Кордон маршрут движения ж/д составов изменен. Поезда едут через станции Чусовская, Нижний Тагил и выходят на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь.

В посте компании уточняется, что задерживаются ж/д составы №92, №70, №10, №78, направляющиеся из Москвы в Северобайкальск, Читу, Владивосток и Абакан. От графика отстали и поезда из Санкт-Петербурга — №146, №14, №72 — в Челябинск, Новокузнецк и Екатеринбург. Кроме того, задерживаются №9 из Владивостока в столицу, №69 из Читы в Москву и №73 из Тюмени в Санкт-Петербург.

Накануне днем на перегоне Шамары — Кордон на Урале около 17:47 загорелись два вагона-цистерны с газовым конденсатом в хвостовой части грузового поезда. После взрыва движение было приостановлено. Огонь распространился на 1 тыс. кв. м. К тушению пожара привлекли 91 специалиста и 24 единицы спецтехники.

