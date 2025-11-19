На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Свердловской железной дороге ликвидировано открытое горение цистерн с газом

Паслер: открытое горение цистерн с газовым конденсатом на СвЖД ликвидировано
true
true
true
close
МЧС России

На Свердловской железной дороге (СвЖД) ликвидировано открытое горение цистерн с газовым конденсатом, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Об этом сообщает ТАСС.

Площадь возгорания на перегоне Шамары — Кордон составляла 1 000 кв. метров. В тушении пожара пожара участвуют 91 специалист областной противопожарной службы и бригад РЖД и 24 единицы специальной техники.

В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы.

19 ноября сообщалось, что на границе Свердловской области около 17:47 по местному времени (15:47 мск) произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. После взрыва движение на перегоне было приостановлено, из-за чего возможны задержки пассажирских поездов.

До этого поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся в мексиканском штате Идальго.

Ранее под Смоленском вагоны загорелись после столкновения поезда с автомобилем.

