Россиянам объяснили, как различить природу инфекции

Анализ крови поможет определить, с какой инфекцией столкнулся человек — вирусной или бактериальной. Об этом kp.ru рассказала врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

Так, например, для бактериальной инфекции характерен нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы влево, для неосложненной вирусной инфекции — лимфоцитоз. Врач уточнила, что симптомы при разных инфекциях могут быть схожи, поэтому для подходящего лечения важно пройти диагностику.

«К примеру, и при вирусной, и при бактериальной инфекции мочеполовой системы часто наблюдается воспаление, жжение и другие неприятные ощущения. В любом случае, необходимо четко определить возбудителя инфекции», — отметила Гергесова.

Ученые из Лаборатории инфекционных заболеваний ASTAR (ASTAR IDL, Сингапур) до этого обнаружили, что слюна комара меняет иммунный ответ человека при заражении вирусом чикунгунья. По словам ученых, этот механизм открывает перспективу для разработки новых противовирусных стратегий. Воздействие на сиалокинин или блокирование его взаимодействия с рецепторами может стать основой терапии, способной контролировать избыточное воспаление и улучшать исходы при арбовирусных инфекциях.

