Россиянам рассказали, как избежать срывов в еде

Многие сталкиваются со срывами в еде после диет или голодовок. Это не слабая воля, а биохимия тела. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала диетолог Виктория Говорушко. По ее словам, при скудном рационе, недоедании или больших перерывах между приемами пищи, начинает расти уровень грелина, который называют гормоном голода. Он и заставляет бежать к холодильнику.

«Страх голода для организма страшнее смерти. И здесь секрет в правильной еде — то есть гормон голода купируется только белком животного происхождения. Ни булками, ни плюшками, ни морковками, ни огурцами, а белком животного происхождения», — отметила специалист.

Она посоветовала включать в рацион мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, поскольку именно такая пища помогает держать грелин под контролем.

До этого Говорушко отмечала, что умение различать чувство голода и аппетит — ключ к здоровому питанию и контролю над весом. ​В качестве примера она привела маленьких детей: если они голодные, накормить их водой не получится. Однако, по ее словам, с возрастом человек учится лакомиться конфетами после обеда.

