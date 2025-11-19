На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог объяснила, как отличить голод от аппетита

Диетолог Говорушко: голод требует полноценной пищи
Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Умение различать чувство голода и аппетит — ключ к здоровому питанию и контролю над весом. ​Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог Виктория Говорушко. В качестве примера она привела маленьких детей: если они голодные, накормить их водой не получится. Однако, по ее словам, с возрастом человек учится лакомиться конфетами после обеда.

«Голод выбирает сытную еду. Если, например, перед вами будет лежать кусок шоколадки и тарелка солянки, то вы выберете второе. А аппетит — это когда чего-то хочется, каких-нибудь печенек», — отметила Говорушко.

Она посоветовала всегда прислушиваться к себе и задаваться вопросом: чувствуется ли реальный голод или просто хочется «вкусняшку».

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что чистка зубов мятной пастой поможет заглушить внезапный сильный голод.

Вредные перекусы также можно заменить на полезные напитки, например, кефир или теплое молоко со специями — куркумой, корицей или имбирем с медом. Это «удовлетворит» центр голода в мозгу и принесет пользу организму, подчеркнула специалист.

Ранее врач назвала тревожную причину отсутствия аппетита по утрам.

