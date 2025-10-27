Врач назвала тревожную причину отсутствия аппетита по утрам

Утренняя потеря интереса к еде может быть связана с нарушением гормонального баланса, в частности с повышением уровня кортизола — основного гормона стресса. Об этом изданию Daily Mail рассказала диетолог Натали Берроуз (Вустерский университет, США).

Эксперт пояснила, что во время сна организм расходует запасы глюкозы, накопленные в печени. Когда они заканчиваются, надпочечники начинают выделять кортизол, чтобы поддерживать уровень сахара в крови. Этот гормон помогает проснуться, однако его избыток может подавлять аппетит.

«Если вы просыпаетесь без желания поесть, это может указывать на то, что уровень кортизола повышен», — отметила диетолог.

Кроме того, утром в организме еще сохраняется действие мелатонина — гормона сна, который замедляет пищеварение. По данным исследований, иногда для его снижения и появления чувства голода требуется один-два часа. Эксперт добавила, что другой частой причиной отказа от завтрака может быть «сбитый» циркадный ритм. Так называют внутренние биологические часы, регулирующие чувство голода, сон и бодрствование.

Чтобы восстановить нормальный циркадный ритм, врач посоветовала в течение 30 минут после пробуждения выходить на улицу или впускать в комнату дневной свет. Также важно соблюдать режим сна и не заменять завтрак чашкой кофе: кофеин усиливает выработку адреналина и создает иллюзию прилива энергии, одновременно перегружая надпочечники.

Берроуз подчеркнула, что утренняя усталость и желание похудеть также не являются поводами для отказа от завтрака. По словам эксперта, пропуск первого приема пищи может привести к колебаниям сахара в крови и, вопреки ожиданиям, осложнить контроль веса.

