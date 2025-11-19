«Ожиревшие жлобы»: в Госдуме оценили детский Gelandewagen за 11 млн рублей

Детский внедорожник за 11 млн рублей — это извращение, покупать такую игрушку во время СВО безнравственно. Об этом заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя презентацию дорогостоящей реплики Gelandewagen на «Московском автошоу».

«Только абсолютно ожиревшие бессовестные жлобы могут калечить собственных детей подобного рода извращениями. Нормальный родитель, вне зависимости от своего статуса и финансового благополучия, никогда не позволит портить ребенку жизнь подобного рода излишествами, роскошью. Это глубоко безнравственно — покупать такую игрушку за такие огромные деньги, особенно сейчас, когда идет война. Считаю, что те, кто такие игрушки приобретает, должны автоматически становиться на учет в Росфинмониторинг и в налоговую службу для того, чтобы проверить источник этих денег. Если господь вам дал возможность заработать деньги, точно не для того, чтобы покупать игрушку за 11 млн. Значит, вы не достойны этих денег. Так что уверен, что среди нормальных людей ни одного деграданта не найдется», — сказал Милонов.

Как рассказали «Газете.Ru» в оргкомитете выставки «Московском автошоу», игрушка предназначена для детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет. В машине есть два электродвигателя, на одной зарядке она может проехать 80 км. Одновременно сесть в Gelandewagen могут два ребенка весом не более 350 кг.

Ранее в Госдуме предложили ввести психологическую экспертизу детских игрушек.