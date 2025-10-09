На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ввести психологическую экспертизу игрушек

Лантратова предложила ввести психологическую экспертизу детских игрушек
true
true
true
close
Telegram-канал Типичная Москва

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила ввести обязательную психологическую экспертизу детских игрушек, усилить маркировку и поддержать производителей патриотичных игрушек. Об этом сообщили в аппарате комитета, передает ТАСС.

Соответствующий законопроект обсуждался в Госдуме на круглом столе на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды». Участники круглого стола заявили, что в России отсутствует эффективная система контроля за психологическим и воспитательным воздействием игрушек, а действующий регламент проверяет только физическую безопасность.

Лантратова утверждает, что в настоящее время игрушка «часто становится инструментом гибридной войны, насаждает чуждые ценности и отрывает детей от любви к Родине».

«Мы должны вернуть детям добрые игрушки, воспитывающие дружбу и патриотизм», — считает депутат.

Для этой цели будут разработаны законодательные инициативы.

С 1 сентября в России начали применять маркировку «Честный знак» при продаже игрушек и сладостей.

Ранее врач рассказала о пользе пугающих игрушек для детской психики.

