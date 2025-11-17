На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Москвы произошел пожар в строящемся пятиэтажном здании

МЧС Москвы: в Соймоновском проезде загорелось строящееся пятиэтажное здание
true
true
true

В Москве в Соймоновском проезде загорелось строящиеся пятиэтажное здание. Информации о пострадавших не поступало, об этом сообщает пресс-служба МЧС столицы.

«На месте работают 77 сотрудников и 22 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили о локализации возгорания, проводятся работы по полной ликвидации.

Накануне в подмосковном Видном два человека пострадали при пожаре в кафе. Еще двоих спасти не удалось. По факту произошедшего главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области организовало проверку. В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

До этого сообщалось, что три человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Томске. По данным МЧС, пожар произошел ночью. Благодаря слаженным действиям спасателей из задымленного здания удалось эвакуировать 29 человек, в том числе девять детей.

Ранее подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра.

