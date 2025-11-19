Два южных российских аэропорта отменили ограничения на полеты

Аэропорты Геленджика и Сочи возобновили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения продействовали около часа.

19 ноября ограничения в аэропорту Геленджика вводились дважды. В ночь на 19 ноября полеты из Краснодара и этого города приостанавливались на три часа.

Летом 2025 года аэропорт Геленджика открылся после трехлетнего перерыва. В сентябре 2025 года заработал также аэропорт Краснодара.

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Большинство не работают до сих пор — в настоящее время закрыты восемь:

Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Жители юга страны и путешественники используют альтернативные маршруты: Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкала.

Ранее в Росавиации рассказали об участившихся сбоях бортовых систем навигации.