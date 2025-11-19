В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения

В аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика сняты дополнительные временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он пояснил, что введенные ночью 19 ноября ограничения на прием и выпуск воздушных судов были необходимы для обеспечения безопасности.

Вечером 18 ноября стало известно, что в аэропорту Пензы сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

В этот же день сообщалось, что аэропорт Саратова приостановил работу, введены ограничения на прием и отправку авиарейсов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет рейса Киров — Минводы экстренно вернулся в аэропорт вылета.