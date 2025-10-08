Бывшего преподавателя-оккультиста будут судить за продажу наркотиков в Магадане

В Магадане за торговлю наркотиками будут судить преподавателя-оккультиста

В Магадане перед судом за торговлю наркотиками предстанет бывший преподаватель-оккультист. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в местном политехникуме. Предварительно установлено, что преподаватель предложил студентам участвовать в жертвоприношении быка в обмен на зачет. Закончить обряд ему не удалось, хотя он и совершил попытку убедить полицейских дать ему это сделать. По некоторым данным, педагог верил в шаманизм и мог раньше проводить аналогичные ритуалы.

Во время обыска в месте проведения обряда полицейские обнаружили две оборудованные комнаты для выращивания конопли и огнестрельное оружие. По предварительным данным, мужчина приобрел быка за миллион рублей на средства, полученные от продажи наркотиков.

Прокуратура Магадана направила уголовное дело в суд. Экс-преподавателю предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотических средств и оружия.

