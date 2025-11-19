Астраханцу грозит срок за повторную демонстрацию в сети запрещенной организации

24-летний житель Астрахани подозревается в демонстрации в сети запрещенной в России организации. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина ранее был привлечен к административной ответственности за пропаганду экстремизма. Несмотря на это, он опубликовал в соцсети видео, демонстрирующее запрещенную в 2020 году экстремистскую организацию. Следователи и сотрудники МВД России обнаружили и пресекли его действия. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

До этого суд в Краснодарском крае оштрафовал мужчину за публикацию в соцсети изображений с пентаграммами и сатаной (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Полицейские обнаружили картинки на личной странице пользователя и составили протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистской организации.

В ходе заседания мужчина признал свою вину, пояснив, что публикации были размещены восемь-десять лет назад и тогда казались ему «забавными». Он удалил картинки до рассмотрения дела. Россиянина оштрафовали на две тысячи рублей.

