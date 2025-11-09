На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Крымском мосту произошла смертельная авария

МВД: в ДТП на Крымском мосту погибли двое взрослых, двое детей госпитализированы
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

На Крымском мосту автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Крыма.

По предварительной информации, авария произошла в субботу около 20:50 мск на автомобильной части Крымского моста, на трассе НовороссийскКерчь. Водитель автомобиля Mercedes-Benz, следовавшего со стороны Тамани, при обгоне пассажирского автобуса КраснодарСевастополь не справился с управлением, после чего машина врезалась в бетонное ограждение и опрокинулась.

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля получили несовместимые с жизнью травмы, а двое несовершеннолетних были доставлены в больницу.

8 ноября Telegram-канал Ural Mash сообщил, что новый автобус с пассажирами вылетел в кювет в Соликамске недалеко от пятиэтажного жилого дома. В прокуратуре Пермского края сообщили, что по факту ДТП организована проверка. В ведомстве также отметили, что водителю автобуса удалось покинуть салон до того, как транспортное средство съехало в кювет. При этом пострадала одна пассажирка, ей оказали медицинскую помощь.

Ранее на трассе Екатеринбург — Пермь произошла массовая авария с восемью грузовиками.

