На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Екатеринбурженку будут судить за выпадение младенца из кроватки

В Екатеринбурге женщина погубила четырехмесячного ребенка качанием
true
true
true
close
Pixabay

Жительнице Екатеринбурга грозит срок за выпадение младенца из кроватки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мать потерпевшего Виктория В. попала на скамью подсудимых после того, как ее четырехмесячный ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

Инцидент произошел в августе этого года. В тот момент женщина была пьяна и решила уложить младенца спать. Положив ребенка в детскую кроватку, она стала ее сильно раскачивать.

«В результате сильного раскачивания кроватки, младенец выпал через открывшийся подвижный борт и ударился головой об пол, получив при этом телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Виктории грозит лишение свободы на срок до двух лет. Первое судебное заседание пройдет в Чкаловском районном суде 20 ноября.

До этого россиянка расправилась с маленьким сыном и пыталась убедить всех, что он просто упал. В Краснодаре суд вынес приговор 26-летней матери, которая напала на своего ребенка. По версии следствия, в день инцидента дома находились и сама родительница, и ее сожитель. Их годовалый ребенок плакал, взрослым это не нравилось. В результате они по очереди избили младшего члена семьи и причинили ему серьезные травмы, их сын не выжил. Женщина вызвала медиков только спустя сутки. В беседе с медиками она утверждала, что мальчик упал и ударился о кроватку головой.

Ранее американка с шизофренией качала трехлетнего сына на качелях в течение 44 часов и погубила его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами