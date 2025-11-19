Екатеринбурженку будут судить за выпадение младенца из кроватки

Жительнице Екатеринбурга грозит срок за выпадение младенца из кроватки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мать потерпевшего Виктория В. попала на скамью подсудимых после того, как ее четырехмесячный ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

Инцидент произошел в августе этого года. В тот момент женщина была пьяна и решила уложить младенца спать. Положив ребенка в детскую кроватку, она стала ее сильно раскачивать.

«В результате сильного раскачивания кроватки, младенец выпал через открывшийся подвижный борт и ударился головой об пол, получив при этом телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Виктории грозит лишение свободы на срок до двух лет. Первое судебное заседание пройдет в Чкаловском районном суде 20 ноября.

До этого россиянка расправилась с маленьким сыном и пыталась убедить всех, что он просто упал. В Краснодаре суд вынес приговор 26-летней матери, которая напала на своего ребенка. По версии следствия, в день инцидента дома находились и сама родительница, и ее сожитель. Их годовалый ребенок плакал, взрослым это не нравилось. В результате они по очереди избили младшего члена семьи и причинили ему серьезные травмы, их сын не выжил. Женщина вызвала медиков только спустя сутки. В беседе с медиками она утверждала, что мальчик упал и ударился о кроватку головой.

Ранее американка с шизофренией качала трехлетнего сына на качелях в течение 44 часов и погубила его.