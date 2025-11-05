Россиянка расправилась с маленьким сыном и пыталась убедить всех, что он просто упал

В Краснодаре женщина избавилась от сына из-за плача и получила срок

В Краснодаре суд вынес приговор 26-летней матери, которая напала на своего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента дома находились и сама родительница, и ее сожитель. Их годовалый ребенок плакал, это взрослым не нравилось. В результате они по очереди избили младшего члена семьи. Таким образом они причинили сыну серьезные травмы, он не выжил.

Сама мать вызвала медиков только спустя сутки. В беседе с медиками она утверждала, что мальчик упал и ударился о кроватку головой, сожителя якобы в этот момент дома не было.

«В ходе следствия была установлена причастность женщины и ее сожителя к совершению преступления, а версия фигурантки была опровергнута собранными доказательствами», – сообщается в публикации.

Суд приговорил мать к 10 годам и 2 месяцам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. В отношении ее партнера производство приостановили.

