Молодая мать с шизофренией 44 часа укачивала сына, пока тот не умер

Американка качала трехлетнего сына на качелях в течение 44 часов и погубила его
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американка качала своего сына на качелях 44 часа, пока он не умер, сообщает издание The Express.

Трагедия произошла в Южном Мэриленде. Известно, что у 24-летней Ромечии Симмс в анамнезе были проблемы с психическим здоровьем, и ранее она перенесла нервный срыв. Женщина отправилась со своим трехлетним сыном в парк и качала его на качелях в течение почти двух суток. Когда на место прибыли полицейские и остановили ее, ребенок был уже мертв. Вскрытие показало, что мальчик скончался от обезвоживания и переохлаждения.

Симмс было предъявлено несколько обвинений, включая непредумышленное убийство, жестокое обращение с ребенком первой степени и пренебрежение ребенком, приведшее к смерти. Однако американка избежала тюремного заключения по состоянию здоровья. Суд обязал ее соблюдать режим приема лекарств и посещать психиатра.

По словам Фила Маклеода, эксперта по психическому здоровью, шизофрения, диагностированная у Симмс, обострилась из-за трудностей, связанных с рождением и воспитанием маленького ребенка.

«Для человека, борющегося с шизофренией, эта новая ответственность может стать невыносимо тяжелой. Мать могла верить, что делает что-то хорошее, <...> не осознавая, что это не так. Такова жестокая природа этой болезни: она может настолько глубоко искажать восприятие, что даже добрые намерения могут привести к трагедии», — отметил эксперт.

Ранее мать с психическим расстройством заставляла сына мыться уксусом и ходить в носках с солью.

