Назван признак, который говорит о склонности ребенка к побегу из дома

Причинами побега детей из дома могут стать их попытки не принимать в семейных конфликтах или нехватка внимания. При этом о склонности к такому поступку может предупредить любимая детская игра ребенка. Об этом aif.ru рассказал психолог Сергей Ланг.

Специалист объяснил, что дети, склонные к побегу из дома, с раннего возраста начинают играть в прятки. По его словам, малыши начинают прятаться для того, чтобы их нашли.

«Если мы вспомним своих маленьких детей, то они то за занавеску спрячутся, то в шкаф залезут. Они прячутся не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы родители их искали. Им хочется, чтобы родители вспомнили о них», — объяснил Ланг.

По его словам, в моменты кризиса у подросшего ребенка также возникает потребность спрятаться, чтобы его нашли и дали необходимое внимание. Психолог добавил, что некоторые родители привыкли интересоваться лишь школьными успехами своих детей, забывая интересоваться другими аспектами их жизни.

