Назван признак, который говорит о склонности ребенка к побегу из дома

Психолог Ланг: дети могут сбежать из дома из-за нехватки внимания в семье
true
true
true
close
SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

Причинами побега детей из дома могут стать их попытки не принимать в семейных конфликтах или нехватка внимания. При этом о склонности к такому поступку может предупредить любимая детская игра ребенка. Об этом aif.ru рассказал психолог Сергей Ланг.

Специалист объяснил, что дети, склонные к побегу из дома, с раннего возраста начинают играть в прятки. По его словам, малыши начинают прятаться для того, чтобы их нашли.

«Если мы вспомним своих маленьких детей, то они то за занавеску спрячутся, то в шкаф залезут. Они прячутся не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы родители их искали. Им хочется, чтобы родители вспомнили о них», — объяснил Ланг.

По его словам, в моменты кризиса у подросшего ребенка также возникает потребность спрятаться, чтобы его нашли и дали необходимое внимание. Психолог добавил, что некоторые родители привыкли интересоваться лишь школьными успехами своих детей, забывая интересоваться другими аспектами их жизни.

Нутрициолог Анна Гордеева до этого рассказала, что эмоциональная незрелость родителей может влиять на состояние детей. По ее словам, в этом случае ребенок растет тревожным и с повышенной чувствительностью.

Ранее психолог рассказала, почему у ребенка нет желания учиться.

