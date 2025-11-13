На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как эмоциональная незрелость родителей влияет на детей

Нутрициолог Гордеева: незрелость родителей формирует тревогу у ребенка
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Эмоциональная незрелость родителей может влиять на состояние детей, в этом случае они растут с тревогой и повышенной чувствительностью. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

Она уточнила, что такие взрослые могут обижаться на детские эмоции, обвинять в «эгоизме», заставлять утешать их. Ребенок при этом начинает воспринимать любое изменение тона как угрозу. В будущем это может обернуться выгоранием, хроническим стрессом и неумением отдыхать.

«Хронический стресс от эмоциональной нестабильности родителей нарушает работу желудочно-кишечного тракта. У многих моих клиентов с детства сформировался «стрессовый» тип пищевого поведения — они едят не когда голодны, а когда тревожно. Это биохимическая защита, но она выматывает тело»», — отметила Гордеева.

Семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова до этого говорила, что давление родителей в вопросе скорости вступления в брак может навредить семье. Психолог отметила, что в этом случае лучше использовать мягкие наставления и ненавязчивые рекомендации. Если взрослый ребенок одинок, можно аккуратно намекнуть на создание семьи или познакомить с интересным человеком, добавила она.

Ранее психолог рассказала, какие условия нужны для дружбы между мужчиной и женщиной.

