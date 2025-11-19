Электроснабжение Рыльска восстановлено после атаки ВСУ на подстанцию

Электроснабжение и подача тепла в Рыльске Курской области восстановлены после атаки Вооруженных сил Украиныи (ВСУ) по гражданскому энергетическому объекту. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Наши энергетики в кратчайшие сроки запитали потребителей и вернули тепло в дома <...> Сейчас подача электричества и тепла полностью восстановлена», — говорится в сообщении.

По данным главы Курской области, без света остались свыше тысячи жителей города.

О том, что украинские военные нанесли удар по подстанции в Рыльске Курской области губернатор сообщил в 13:01 по мск. Хинштейн уточнял, что речь идет об объекте в микрорайоне Боровское. В результате удара из строя вышла одна из котельных.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Запорожской области 66 тысяч абонентов остались без света из-за ВСУ.