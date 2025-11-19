На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Человек упал на пути на фиолетовой ветке метро Москвы

Депранс Москвы сообщил о человеке на путях фиолетовой ветки метро
Telegram-канал «MONUMENT»

Человек упал на пути на фиолетовой ветке метро Москвы. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

«На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — сообщили в ведомстве.

Поезда начали вводить в график уже спустя четыре минуты после инцидента, который произошел около 15:29.

7 ноября в Москве из-за человека на пути произошел сбой на красной ветке.

14 октября женщину спасли после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Пострадавшую подняли на платформу, после чего ее передали медикам.

Из-за случившегося между станциями «Таганская» и «Выхино» на фиолетовой ветке московского метро приостанавливали движение поездов.

Ранее в Дептрансе третий раз за день объявили о перекрытиях дорог в Москве.

