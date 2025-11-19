Стало известно о количестве пострадавших при атаках ВСУ на ДНР за неделю

Омбудсмен Морозова: в ДНР при атаках ВСУ за неделю пострадали восемь человек

За минувшую неделю при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику (ДНР) пострадали семь человек, еще один мирный житель не выжил. Об этом сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны противника в регионе фиксируется 9818 случаев летального исхода мирных жителей, среди которых числятся 250 детей. По данным, приведенным омбудсменом, за тот же период еще 16 080 человек, включая 1041 ребенка, получили ранения.

14 ноября «Григорьевская международная школа» в Донецке получила повреждения в результате атаки ВСУ. Сообщалось, что в результате нападения БПЛА самолетного типа повреждения получил центральный фасад первого и второго этажей здания.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

