На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о количестве пострадавших при атаках ВСУ на ДНР за неделю

Омбудсмен Морозова: в ДНР при атаках ВСУ за неделю пострадали восемь человек
true
true
true
close
ombudsman-dnr.ru" class="item-image" loading="lazy">
ombudsman-dnr.ru

За минувшую неделю при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику (ДНР) пострадали семь человек, еще один мирный житель не выжил. Об этом сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны противника в регионе фиксируется 9818 случаев летального исхода мирных жителей, среди которых числятся 250 детей. По данным, приведенным омбудсменом, за тот же период еще 16 080 человек, включая 1041 ребенка, получили ранения.

14 ноября «Григорьевская международная школа» в Донецке получила повреждения в результате атаки ВСУ. Сообщалось, что в результате нападения БПЛА самолетного типа повреждения получил центральный фасад первого и второго этажей здания.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ДНР предположил, кто стоит за агрессивными действиями Украины.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами