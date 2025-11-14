В Донецке из-за атаки ВСУ повреждения получила международная школа

РИА Новости: международная школа в Донецке пострадала от атаки ВСУ

«Григорьевская международная школа» получила повреждения из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в результате атаки БПЛА самолетного типа повреждения получил центральный фасад первого и второго этажей здания.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что дрон, атаковавший школу в Донецке, нес 50 кг взрывчатки.

Помимо здания школы повреждения получил один гражданский автомобиль.

Строительство международной школы было завершено в 2014 году, однако ее открытие переносилось. Позже председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Чертков сообщал, что открытие школы в партнерстве с образовательным центром «Сириус» запланировано на 2026 год.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в регионе в результате атаки дронов ВСУ повреждены частный дом и автомобиль.

Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за вечер 13 ноября уничтожили 34 украинских беспилотника.

Ранее российские операторы дронов ликвидировали пикапы с военными ВСУ в Харьковской области.