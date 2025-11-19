На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Белгородом взорвалась газовоздушная смесь, есть пострадавшие

МЧС: два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси под Белгородом
Алексей Сухоруков/РИА Новости

При взрыве газовоздушной смеси в частном доме в Алексеевке Белгородской области, предварительно, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в отделении МЧС региона по округу.

«Все специалисты на месте. Пострадавших, предварительно, двое: мужчину одного забрала скорая и женщина», — заявил собеседник агентства.

Взрыв в Алексеевском округе Белгородской области произошел в 13:56 мск на улице Маяковского. По данным МЧС РФ по региону, последующего горения не было.

В ведомстве уточнили, что, предварительно, в результате происшествия полностью разрушен частный дом, повреждены кровля и фасад соседнего.

10 ноября подозреваемого в причастности к обрушению жилого многоквартирного дома в поселке Куркино Тульской области арестовали на два месяца. По данным следствия, 37-летний подозреваемый, проживающий на первом этаже дома, провел демонтаж заглушки внутридомового газового оборудования, после чего в его квартире произошло скопление природного газа, который воспламенился от зажигалки. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых два сотрудника газовой службы.

Ранее в Новосибирской области женщина пострадала во время взрыва из-за газового баллона.

