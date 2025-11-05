В Новосибирской области женщина пострадала во время взрыва из-за газового баллона

В Новосибирской области в частном доме произошел взрыв из-за газового баллона

В Новосибирской области произошел взрыв в частном доме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Верх-Сузун. По данным ведомства, в здании разгерметизировался газовый баллон. В результате вспыхнул пожар, который охватил частный дом, гараж и другие постройки на территории.

«Пожилая женщина, хозяйка дома, госпитализирована с ожогами в медучреждение», – сообщается в публикации.

Спустя несколько минут возгорание ликвидировали. К этому моменту огонь распространился на 100 квадратных метров. Для работы на объекте были привлечены 17 специалистов и шесть единиц техники.

До этого в ростовском ЖК «Левобережье» произошел взрыв, после чего на площади шесть квадратных метров вспыхнул пожар. Причиной хлопка стали проблемы с системой горячего водоснабжения.

В тушении принимали участие 25 пожарных и девять единиц техники. Во время возгорания никто не пострадал.

Ранее жители Рязани сообщили о взрывах в городе.