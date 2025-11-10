На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал причастного к частичному обрушению дома в Тульской области

Суд арестовал подозреваемого в причастности к частичному обрушению многоквартирного дома в населенном пункте Куркино Тульской области, где 8 ноября взорвался газ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По ходатайству следователя <...> в отношении мужчины, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркине, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2026 года», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, ночью арестованный 37-летний житель этого дома, проживающий на первом этаже, провел демонтаж заглушки внутридомового газового оборудования, после чего в его квартире произошло скопление природного газа, который воспламенился от зажигалки. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых два сотрудника газовой службы.

Следователи в кратчайшие сроки установили обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом»).

Ранее очевидцы рассказывали, что при взрыве в доме в Куркино из окна вылетела женщина.

