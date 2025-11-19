В Белгородской области произошел взрыв газа, полностью разрушен частный дом

В Алексеевке Белгородской области произошел взрыв газа, есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 13:56 поступило сообщение о том, что в городе Алексеевке на улице Маяковского, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения», — говорится в сообщении.

Предварительно, в результате взрыва полностью разрушен частный дом, повреждены кровля и фасад соседнего.

На месте происшествия работают пожарные. Информация уточняется.

10 ноября подозреваемого в причастности к обрушению жилого многоквартирного дома в поселке Куркино Тульской области арестовали на два месяца.

По данным следствия, 37-летний подозреваемый, проживающий на первом этаже дома, провел демонтаж заглушки внутридомового газового оборудования, после чего в его квартире произошло скопление природного газа, который воспламенился от зажигалки. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых два сотрудника газовой службы.

Ранее в Омской области произошел взрыв на магистральном газопроводе.